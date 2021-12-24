Sanat dünyasını üzen kayıp

Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Faruk Tınaz, vefat etti. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen 65 yaşındaki Tınaz, hayatını kaybetti. Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olan sanatçı müzik kariyerine 80'li yıllarda TRT Radyo'yla başlamıştı. Tınaz, Ankara'da başladığı sahne hayatına istanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katılarak müzik hayatına devam etti.