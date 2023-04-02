VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sahurda yumurta, sebze ve lifli gıdalar tüketmeli
"Depremde zarar gören kent merkezleri KÖK çalışmaları ile ayağa kaldırılıyor"
DSİ, Hatay'da 1 milyon 400 bin ton moloz taşıdı
Dışişleri Bakanlığından ABD'ye kınama
İletişim Başkanlığı 31 Mart-1 Nisan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
İnsan özünün gıdası 'sevgi'
02 Nisan 2023 Pazar 13:46:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 13:46:00

Sanat dünyası tek yürek

ABONE OL

Müzisyenler, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için sahneye çıkacak. Konserde elde edilen bilet geliri afet bölgesine bağışlanacak.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası sanat dünyası yaraları sarmak için harekete geçti. Mesam tarafından organize edilen yardım konserinin bilet gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak. 10 Nisan'da Cemal Reşit Rey'de gerçekleşecek gecede 24 sanatçı, İskender Paydaş ve Selim Çaldıran orkestrası eşliğinde depremden etkilenen afetzedeler için şarkılarını seslendirecek.

YILDIZLAR SAHNEDE

Gecede Musa Eroğlu, Sabahat Akkiraz, Bülent Ortaçgil, İlhan Şeşen, Bulutsuzluk Özlemi, Selçuk Balcı, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Yonca Lodi, Selami Şahin, Murat Kekilli, Elif Kaya, Mehmet Erdem, Latif Doğan, Apolas Lermi, Gökhan Tepe, Atiye, Özgün ve Sevcan Orhan gibi isimler sahnede olacak.

Etiketler : deprem felaket sanat dünyası konser bağış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX