Sanat dünyası tek yürek

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası sanat dünyası yaraları sarmak için harekete geçti. Mesam tarafından organize edilen yardım konserinin bilet gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak. 10 Nisan'da Cemal Reşit Rey'de gerçekleşecek gecede 24 sanatçı, İskender Paydaş ve Selim Çaldıran orkestrası eşliğinde depremden etkilenen afetzedeler için şarkılarını seslendirecek.



YILDIZLAR SAHNEDE

Gecede Musa Eroğlu, Sabahat Akkiraz, Bülent Ortaçgil, İlhan Şeşen, Bulutsuzluk Özlemi, Selçuk Balcı, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Yonca Lodi, Selami Şahin, Murat Kekilli, Elif Kaya, Mehmet Erdem, Latif Doğan, Apolas Lermi, Gökhan Tepe, Atiye, Özgün ve Sevcan Orhan gibi isimler sahnede olacak.