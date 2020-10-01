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01 Ekim 2020 Perşembe 10:50:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 10:50:00

Sanat camiası yasta… Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti!

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Genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Akpınar'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. ‘Kilit' şarkısıyla tanınan 36 Akpınar'ın beyninde bulunan tümörün kötüye gitmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sanat camiası genç şarkıcı Arif Akpınar'ın ölümü ile yasa boğuldu. 'Kilit' şarkısıyla tanınan 36 yaşındaki Arif Akpınar, beyninde bulunan tümör nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan ve sanatçı Onur Akay sosyal medya üzerinden duyurdu.

BEYNİNDE TÜMÖR ÇIKTI

Akpınar'ın geçtiğimiz aylarda rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendiği, bu nedenle son dönemlerde rahatsızlığının arttığı öğrenildi.

KİLİT İLE TANINDI

2015 yılında yaptığı maxi single çalışması ile müzik piyasasına giren Akpınar ve 2017 yılında yaptığı 'Kilit' şarkısı ile tanınırlığını arttırmıştı. Edinilen bilgiye göre, Akpınar'ın cenazes Cuma günü Mersin Silifke'de toprağa verilecek.

ARİF AKPINAR KİMDİR?

Arif Akpınar, 1984 yılında Mersin Silifke'de dünyaya gelmiştir. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitim almıştır. 2015 yılında 7/24 adlı Maxi Single ile müzik piyasasına sağlam bir giriş yapmıştır. Albümde bulunan tüm parçaların söz ve müzikleri kendisine aittir. 2017 yılının Mayıs ayında ise Kilit adlı teklisi, müzik severler tarafından büyük beğeni ile karşılanmıştır. Akpınar'ın birçok isimle düetleri de vardır ve bestelerini ünlü isimler de yorumlamıştır.

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