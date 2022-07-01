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01 Temmuz 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 16:00:00

Sanat aşkıyla zayıfladı, 17 kilo verdi

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Usta oyuncu Ufuk Özkan sonbaharda vizyonda olması beklenen iki sinema filmi için sıkı bir diyete girerek 17 kilo verdi.

Usta oyuncu Ufuk Özkan sonbaharda vizyonda olması beklenen iki sinema filmi için sıkı bir diyete girerek 17 kilo verdi. Geçtiğimiz günlerde çekimleri tamamlanan 'Ah Be birader' ve 'Kadın Kafası' filmlerindeki karakterleri için kilo vermesi gereken Özkan, beslenme uzmanı eşliğinde diyet yaptı. Özkan, konuları tamamen birbirinden farklı iki projede mafya babası Ali ve sevgilisine evlenme teklifi eden beyaz yakalı Tankut karakterleriyle izleyiciyi karşısına çıkacak.

Etiketler : Sanat aşkıyla zayıfladı Ufuk Özkan Kadın Kafası
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