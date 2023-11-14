Uzun bir süredir kalbinin boş olduğunu açıklayan oyuncu Hande Doğandemir sanat aşığı çıktı. Oyuncu, önceki gün tek başına Levazım'da bir AVM'de objektiflere yansıdı. 'Lara Di Lara' albüm lansmanı yapılacağı alanın yolunu tutan oyuncu, leopar detaylı şık tarzıyla beğeni topladı. Oyuncu, yanına gelen hayranlarıyla ayaküstü sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Oyuncu, konser sonrası hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.