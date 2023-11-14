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14 Kasım 2023 Salı 07:12:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 07:12:00

Sanat aşığı

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Oyuncu Hande Doğandemir sanat aşığı çıktı. ‘Lara Di Lara' albüm lansmanı yapılacağı alanın yolunu tutan oyuncu, leopar detaylı şık tarzıyla beğeni topladı.

Uzun bir süredir kalbinin boş olduğunu açıklayan oyuncu Hande Doğandemir sanat aşığı çıktı. Oyuncu, önceki gün tek başına Levazım'da bir AVM'de objektiflere yansıdı. 'Lara Di Lara' albüm lansmanı yapılacağı alanın yolunu tutan oyuncu, leopar detaylı şık tarzıyla beğeni topladı. Oyuncu, yanına gelen hayranlarıyla ayaküstü sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Oyuncu, konser sonrası hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.

Etiketler : hande doğandemir oyuncu albüm
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