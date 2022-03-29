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29 Mart 2022 Salı 09:36:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 10:56:00

Samsak Döveci rekor kırdı

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TRT Müzik'te 'Nefesten Sese' adlı programı sunan Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın birlikte seslendirdikleri 'Samsak Döveci' isimli eser rekora imza attı.

TRT Müzik'te 'Nefesten Sese' adlı programı sunan Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın birlikte seslendirdikleri 'Samsak Döveci' isimli eser rekora imza attı. Türkü birçok sosyal medya platformunda fenomen oldu. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ait olan anonim türkü Tiktok'ta 330 milyon görüntülendi ve Youtube'da da günlerce trendlerde kaldı. Doğan, "Özellikle öz müziğimizin, türkülerimizin trend olması ve Z kuşağının yoğun ilgisi bizi çok mutlu etti" dedi.

Etiketler : Samsak Döveci rekor kırdı TRT Müzik Nefesten Sese
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