  • BIST
    1447.89
  • Dolar
    8,3008
  • Euro
    10,1288
  • Altın
    488,8260
İstanbul
8 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB'den Mescid-i Aksa ikiyüzlülüğü!
Türkiye çıtayı yükseltti!
Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
"Büyük fırsatlara kapı açacak"
"Sanayi üretimi üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu"
Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle lanetledi
'Timsahlar' her an göreve hazır
6 yıldır baktığım yerde
Yeniden ‘Müzikte İyilik Var' dediler
Fahriye'nin robocop'u
Eylül'e kadar tatilde
Avrupa Birliği'nden kritik Türkiye açıklaması
Türkiye'de dördüncü oldu! 'Atmaca' füzesi detayı
Teröristlerin saldırı amaçlı kullandığı maket uçak düşürüldü
İçişleri'nden Ramazan Bayramı genelgesi
Şampiyonluk sevinci
İlk uzun metraj heyecanı
‘Kahramanını' unutmuyor
Özcan Deniz 12 milyonluk evine yerleşti
Sahte hesap yargı yolunda
Dominik'ten halk plajına
Sadakatsiz kadrosunda
Hülya'nın tokadından sakındım
Kısıtlamalar Akçıl'ın evine uğramadı
11 Mayıs 2021 Salı 14:30:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 14:30:00

Şampiyonluk sevinci

ABONE OL

Mıss Fashion World 2020 yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Elif Ezgi Yılmaz, takımı Adana Demirspor'un TFF 1. Lig'de şampiyon olmasını formasını giyerek kutladı.

Mıss Fashion World 2020 yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Elif Ezgi Yılmaz, takımı Adana Demirspor'un TFF 1. Lig'de şampiyon olmasını formasını giyerek kutladı. Takımın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu söyleyen Yılmaz, çocukluğunda babasıyla maçlara gittiğini de belirtti.

Etiketler : elif ezgi yılmaz adana demirspor süper lig
Bu hayat için minnetarım

Bu hayat için minnetarım
Bu yıl 3 kişi kutluyoruz

Bu yıl 3 kişi kutluyoruz
Bir buçuk yıl sonra deniz!

Bir buçuk yıl sonra deniz!
Pijamalardan kurtulma mutluluğu

Pijamalardan kurtulma mutluluğu
Benim sözüm Hülya'ya değil!

Benim sözüm Hülya'ya değil!
Diziyle geri dönüyor

Diziyle geri dönüyor
İstanbul onlara kaldı

İstanbul onlara kaldı
Kalbi kırılanlara seslendi

Kalbi kırılanlara seslendi
‘Ayak İşleri'yle güldürecek

‘Ayak İşleri'yle güldürecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER