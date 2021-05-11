Şampiyonluk sevinci

Mıss Fashion World 2020 yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Elif Ezgi Yılmaz, takımı Adana Demirspor'un TFF 1. Lig'de şampiyon olmasını formasını giyerek kutladı. Takımın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu söyleyen Yılmaz, çocukluğunda babasıyla maçlara gittiğini de belirtti.

