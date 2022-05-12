Şampiyonluk sahnesi

Şarkıcılar Simge, Murat Dalkılıç ve Özlem Başar, TFF 1. lige çıkan Pendikspor'un şampiyonluk kutlamalarında sahne aldı. Pendik sahilde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Şarkıcılar sevilen eserlerini taraftarlarla hep bir ağızdan seslendirirken Simge dans şovlarıyla izleyenleri büyüledi. Pendikspor kulüp başkanı Mustafa Şahinyılmaz Simge'ye forma hediye ederek birlikte şampiyonluk kupasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.