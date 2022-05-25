Şampiyona şarkı yazdı

Başrolünü Biran Damla Yılmaz ve Eda Ece'yle paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinde yer alan oyuncu Şevval Sam, Cihangir'de objektiflere yansıdı. 30 Mayıs'ta Zorlu PSM'de vereceği konserin provaları için kendisini stüdyoya kapatan Şam, "Şimdiye kadar yüzlerce konser verdim ama bu sefer çok heyecanlıyım. Bu yüzden özel bir hazırlık yapıyoruz. İzleyenlerin çok keyif alacağını düşünüyorum, çünkü biz sahnede çok eğleniyoruz" dedi. 38 yıl aradan sonra şampiyon olan Trabzonspor için bir şarkı hazırlayan Sam, "Karadenizlilerin bana olan sevgisi hiç kaybolmadı. Şampiyonluk şarkısını da Trabzonspor'a bir hediye olarak yaptım yeni albüme de koyacağım" dedi.