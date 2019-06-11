Şamil Oymak kimdir, nereli? Şamil Oymak hakkında merak edilenler

Rap dünyasında Şam lakabı ile tanınan Şamil Oymak hakkında araştırmalar yapılıyor. Şamil Oymak kimdir? Şamil Oymak kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları tüm magazin takipçileri tarafından araştırılıyor. 1997 İstanbul doğumlu olan Şamil Oymak baba tarafından aslen Kars’lıdır. Rap dünyasında Şam lakabı ile tanınan Şamil Oymak, henüz 10 yaşında iken rap ile tanıştı. Çok genç yaşına rağmen yıllardır rap dünyasında yer alan Şamil Oymak, İstanbul Trip ve Kadıköy Acil isimleri ile tanındı. Şamil Oymak, 2014 yılında Delusion/ Sanrı isimli kısa filmin müziklerini hazırladı. Üniversite 1. sınıfta okuldan ayrılan Şamil Oymak, Ali Oymak’ın oğludur. Şamil Oymak hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

ŞAMİL OYMAK KİMDİR?

1997 İstanbul doğumlu olan Şamil Oymak baba tarafından aslen Kars’lıdır. Rap dünyasında Şam lakabı ile tanınan Şamil Oymak, henüz 10 yaşında iken rap ile tanıştı. Çok genç yaşına rağmen yıllardır rap dünyasında yer alan Şamil Oymak, İstanbul Trip ve Kadıköy Acil isimleri ile tanındı.

Şamil Oymak, 2014 yılında Delusion/ Sanrı isimli kısa filmin müziklerini hazırladı. Üniversite 1. sınıfta okuldan ayrılan Şamil Oymak, Ali Oymak’ın oğludur.

Şamil Oymak tarafından seslendirilen parçalar; Kader ve Oyunlar, Çok Derin, Şüpheli Şahıs, Karanlık Zaman, Paranoya, Efsane, Koma – Gene Ailem İçin, Kararır Akşamlar, Bir Sigara Yak, Sorunlara İnat, Ritmi Yakalayın, Bir Bakirenin Son Gecesi, Acımasız, Saklambaç, Bu Gece Bitmez, Yolunu Seç, Bu Gece Benimsin.

Şuan ise Kadıköy acil olarak bilinen müzik grubu ile birlikte çalışmalarını yapmaktadır.