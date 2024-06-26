Salih Bademci'den "Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna ilginç yanıt
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Salih Bademci, “Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Salih Bademci, "Hayır geçmemeli... Yeten geçmeli yetmeyen geride kalıp seyirci olarak izleyebilir." dedi.
Demet Akbağ, Sinem Ünsal, Burak Dakak ve Salih Bademci'nin yer aldığı 'Aydınlıkevler' tiyatro oyunu, 1 Temmuz'da Maslak Uniq'de 100. kez seyirci karşısına çıkacak.
Demet Akbağ, yaşadığı mutluluğu "1 Temmuz coşkulu olacak" sözleriyle dile getirdi.DEMET AKBAĞ: SAHNEDE OLMANIN KEYFİ HİÇBİR ŞEYDE YOK
Ekiple çok eğlendiklerini belirten usta oyuncu Akbağ, "Hepsinden çok şey öğrendim. Bu oyunla geri döndüm. Sahnede olmanın keyfi hiçbir şeyde yok" dedi. TİYATRO SORUSUNA İLGİNÇ YANIT
Salih Bademci, kendisine yöneltilen "Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
SALİH BADEMCİ: BEN DE HER ŞEYİ YAPMIYORUM
Salih Bademci, ''Hayır geçmemeli... Yeten geçmeli yetmeyen geride kalıp seyirci olarak izleyebilir. Herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok. Ben de her şeyi yapmıyorum onlar da yapmasın" dedi.