"Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna ilginç yanıt

Demet Akbağ, Sinem Ünsal, Burak Dakak ve Salih Bademci'nin yer aldığı 'Aydınlıkevler' tiyatro oyunu, 1 Temmuz'da Maslak Uniq'de 100. kez seyirci karşısına çıkacak.

Demet Akbağ, yaşadığı mutluluğu "1 Temmuz coşkulu olacak" sözleriyle dile getirdi.

Ekiple çok eğlendiklerini belirten usta oyuncu Akbağ, "Hepsinden çok şey öğrendim. Bu oyunla geri döndüm. Sahnede olmanın keyfi hiçbir şeyde yok" dedi.

Salih Bademci, kendisine yöneltilen "Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

SALİH BADEMCİ: BEN DE HER ŞEYİ YAPMIYORUM



Salih Bademci, ''Hayır geçmemeli... Yeten geçmeli yetmeyen geride kalıp seyirci olarak izleyebilir. Herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok. Ben de her şeyi yapmıyorum onlar da yapmasın" dedi.