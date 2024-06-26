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"Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna ilginç yanıt
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26 Haziran 2024 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:26 Haziran 2024 Çarşamba 14:30:00

Salih Bademci'den "Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna ilginç yanıt

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Salih Bademci, “Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Salih Bademci, "Hayır geçmemeli... Yeten geçmeli yetmeyen geride kalıp seyirci olarak izleyebilir." dedi.

Demet Akbağ, Sinem Ünsal, Burak Dakak ve Salih Bademci'nin yer aldığı 'Aydınlıkevler' tiyatro oyunu, 1 Temmuz'da Maslak Uniq'de 100. kez seyirci karşısına çıkacak.

Demet Akbağ, yaşadığı mutluluğu "1 Temmuz coşkulu olacak" sözleriyle dile getirdi.

DEMET AKBAĞ: SAHNEDE OLMANIN KEYFİ HİÇBİR ŞEYDE YOK

Ekiple çok eğlendiklerini belirten usta oyuncu Akbağ, "Hepsinden çok şey öğrendim. Bu oyunla geri döndüm. Sahnede olmanın keyfi hiçbir şeyde yok" dedi.

TİYATRO SORUSUNA İLGİNÇ YANIT

Salih Bademci, kendisine yöneltilen "Her oyuncu tiyatro sahnesinden geçmeli mi?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

SALİH BADEMCİ: BEN DE HER ŞEYİ YAPMIYORUM

Salih Bademci, ''Hayır geçmemeli... Yeten geçmeli yetmeyen geride kalıp seyirci olarak izleyebilir. Herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok. Ben de her şeyi yapmıyorum onlar da yapmasın" dedi.

Etiketler : aydınlık evler tiyatro oyunu salih bademci demet akbağ
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