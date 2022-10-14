Saldırıya uğramıştı: Köpek eğitmeni olacak

Eski manken ve şarkıcı Tuğba Altıntop, geçtiğimiz eylül ayında arkadaşlarıyla birlikte gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğramıştı. Yüzünden yaralanan ve tedavisi devam eden Altıntop, yaşadıklarını 2. Sayfa programına anlattı. Altıntop, "Yüzümü sadece dikiş atıldıktan sonra gördüm. Video çektirdim öncesini ve sonrasını görmek için. Biliyorum ki bunların hepsi geçecek. Gözüm de gidebilirdi, burnumu da kırabilirdi... Çenemde bayağı büyük bir delik vardı. Daha büyük bir şey olabilirdi, şuan iyiyim" dedi. Evcil hayvan eğiticisi olmak istediğini belirten Altıntop, "Sertifika alıyorum, köpek eğitmeni olacağım" dedi.

