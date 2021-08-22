‘Sakin bir hayat istiyorum'

Hakan Altun Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde hayranlarıyla bir araya geldi. Bir süre önce Bodrum'a yerleşen Altun, 13 şarkıdan oluşan bir albümünün yakın tarihte çıkacağını söyledi. Şarkıcı, "Bu son albümüm olacak. Bu zamana kadar hiç single yapmadım ama bundan sonra yaparsam single yapacağım. İşlerimi olabildiğince hafifletip daha sakin bir hayat sürmek istiyorum. Sağlıklıyken aileme, sevdiklerime, kendime vakit ayıracağım bir hayat yaşamak istiyorum artık" dedi. Yaklaşık iki saat sahne kalan Hakan Altun, şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi.