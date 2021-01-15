15 Ocak 2021 Cuma 02:01:00 - Güncelleme:15 Ocak 2021 Cuma 13:18:00
Sakiler 'Dünyadan Uzak' şarkısıyla dünya listesinde
‘Dünyadan Uzak' şarkılarıyla son dönemin en çok dinlenen parçasına imza atan Sakiler, dünya çapında bir başarıya imza attı.
‘Dünyadan Uzak’ şarkılarıyla son dönemin en çok dinlenen parçasına imza atan Sakiler, Spotify'ın 'Global Viral 50' listesinde 2'nci sıraya yükselerek Ed Sheeran, The Weeknd gibi dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı. Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan’dan oluşan grup, gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.