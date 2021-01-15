Sakiler 'Dünyadan Uzak' şarkısıyla dünya listesinde

‘Dünyadan Uzak’ şarkılarıyla son dönemin en çok dinlenen parçasına imza atan Sakiler, Spotify'ın 'Global Viral 50' listesinde 2'nci sıraya yükselerek Ed Sheeran, The Weeknd gibi dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı. Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan’dan oluşan grup, gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.