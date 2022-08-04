Sahtecilik davası

'Tual' isimli müzik grubunun kurucularından ve tıp doktoru İskender Timur Türsen, Ayna Grubu'nun solisti Erhan Güleryüz'ün 'Sen' isimli şarkıyı 23 yıl önce tespit ettirirken noterde sahtecilik yaptığını iddia ederek dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada Türsen, iddiaya göre 'Ayna' grubunun solisti Erhan Güleryüz, 'Pencere' isimli eserini Güleryüz'e aitmiş gibi 'Sen' adıyla 'Gökhan' isimli yorumcuya seslendirerek klip çekti. Türsen de eserini izinsiz kullandığı iddiasıyla 21 yıl önce Erhan Güleryüz'e tazminat davası açtı. Mahkeme, söz konusu eserin Güleryüz'e ait olduğuna karar vererek Türsen'in davasını reddetti. Mahkemenin kararına itiraz eden İskender Timur Türsen, davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

Neslihan KESKİN