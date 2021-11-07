Sahte Rihanna Karaköy'ü karıştırdı

Dünyaca ünlü birçok kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da önceki akşam ilginç bir olay yaşandı. Karaköy'de bir mekanda oturan Brezilya uyruklu kadın, Rihanna'ya olan benzerliğiyle ilgi odağı oldu. Arkadaş grubu ile yemek yiyip eğlenen Brezilyalı kadın, bir anda kendisini Barbadoslu yıldız Rihanna sanan vatandaşların arasında kaldı. Basın mensuplarının da işin içine girmesiyle iyice havaya giren esmer güzel, kim olduğunu soranlara, "I'm Rihanna" şeklinde yanıt verdi. Ünlü şarkıcıya ikizi kadar benzeyen kadını müşteriler Rihanna zannederek fotoğraf çektirmek istedi.