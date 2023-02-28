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28 Şubat 2023 Salı 09:30:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 09:30:00

Sahte kürkle yardım çağrısı

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Hayvan hakları örgütü PETA, gerçek kürk kullanan Rihanna'ya mektup yazarak, 'kürkten vazgeçin' dedi.

Hayvan hakları örgütü PETA, gerçek kürk kullanan Rihanna'ya mektup yazarak, 'kürkten vazgeçin' dedi. Örgüt, sahte kürk de gönderdiği şarkıcıdan kürklerini satarak Türkiye'deki depremzedelere göndermesini istedi.

İkinci çocuğuna hamile olan 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, sıkça kürk giydiği için Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) örgütünün hedefinde. PETA Kıdemli Başkan Yardımcısı Lisa Lange, Rihanna'ya bir mektup gönderdiklerini açıkladı. Mektupta, "Bir anne olarak, koruyucu hissetmenin ve ailenize zarar gelmemesini istemenin nasıl bir şey olduğunu bilirsiniz. Lütfen bu arzunun -hatta bu içgüdünün- ailelerinden koparılıp kürkleri için öldürülen vizonlar, tilkiler ve tavşanlar tarafından da paylaşıldığını anlayın. Bugün artık kürk giymemeye karar vererek çocuklarınızın büyümesi için daha iyi bir dünya yaratmaya yardımcı olun" ifadesi kullanıldı.

Depremzedelere bağışlayın

Hayvanları koruma örgütü, şarkıcının kürklerinin Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlanmasını önerdi. Bölgedeki binlerce insanın evsiz kaldığı ve soğuk kış şartlarında hayatta kalmaya çalıştıkları vurgulandı. Mektubun sonunda "Ayrıca, zulümsüz dünyaya geçiş yaparken hem sıcak ve stil sahibi kalmanıza yardımcı olmak için size güzel bir suni kürk manto gönderiyoruz" notuna yer verildi.

Etiketler : Sahte kürkle yardım çağrısı Depremzedelere bağışlayın Rihanna

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