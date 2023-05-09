Sahte hesap isyanı

Yeşilçam oyuncuları Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun, adlarına açılan sahte sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara yönelik takipçilerini uyardı. Koçyiğit, "Sahte hesaplar açıp kamuoyunu meşgul eden ve yanlış yönlendiren herkesi kınıyorum" derken, Hun ise "Instagram ve Facebook (Ediz'in Kaktüs Bahçesi) dışında sosyal medya platformlarında hiçbir hesabının bulunmadığını, adıma açılan diğer hesapların sahte olduğunu bilgilerinize sunarım" ifadelerini kullandı.