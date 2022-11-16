Sahte düğün güldürecek

Başrollerini Tuğba Melis Türk, Gökberk Demirci ve Asuman Dabak'ın paylaştığı 'Köy Düğünü' filminin hazırlıkları tamamlandı. Juli Yapım imzalı dizinin ekibi önceki gün sete çıktı. Senaryosunu Seçil Çömlekçi'nin kaleme aldığı film, evlenmek üzere olan influencer Esra'nın kendisini sahte bir köy düğünü organizasyonunun içerisinde bulmasını anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturuyor.