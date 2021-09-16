'Şahsiyet'Meksika'da

Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin yer aldığı 'Şahsiyet' dizisi Meksika uyarlaması seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Senaryo yazarı Hakan Günday ve yönetmeni Onur Saylak, yapımın uyarlamasına katkıda bulundu. Meksikalı yönetmen Ernesto Contreras ve Jorge Michel Grau tarafından çekilecek olan yapımda Damián Alcázar ve Paulina Gaitán yer alacak. Ekim ayında yayınlanacak olan dizide, Alzheimer teşhisi konan Pascual León'un geçmişte yaşanan bir suçun peşine düşmesi ve bu esnada gizemli ölümlerin faillerini araştıran Jimena ile yollarının keşişmesini anlatacak.