Sahneyi çekip İstanbul'a döndü

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin fenomen karakteri Fekeli'nin hikâyesi bitiyor. Usta oyuncu ölerek veda edeceği dizideki sahnelerini çekip İstanbul'a döndü. Alışık, şu anda aralarında İntibah'ın da olduğu 4 projeyle görüşmeler halinde... Alışık diziden bir fotoğrafına şu yorumu yazdı: "Ah be Çolpan Yıldızı, bu garip Fekeli'den mavisini ve rahmetini esirgemeyen tek şey senin kanat çırptığın gökyüzü oldu, biliyor musun? Fekeli'nin yüreği hep kanat açtı ama kavuşamadıktan sonra kanatlar bir şey bir işe yaramaz ki? Ne yapalım Çolpan Yıldızı... Biz sevmekle yükümlüyüz, her iki dünyada da kavuşmayı ancak Allah bilir.''