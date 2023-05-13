Sahneye Togg ile çıktı

Şarkıcı Özcan Deniz ve Derya Uluğ, 'Gençlik Haftası' kapsamında düzenlenen 'Büyük Bursa Buluşması'nda sahne aldı. Konserin assolisti ise Anadolu rengi Togg T10X oldu. Deniz'in pilotluğunda, özel bir rampayla sahneye çıkan Togg, Bursalıların alkışlarıyla karşılandı. Deniz'in yanında bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Bursalıları selamladı. Deniz, Togg'u ilk kez deneyimlediğini belirterek, "Şahane bir duygu. Bütün mühendislere, emeği geçenlere sizler adına teşekkür ediyorum" dedi.