Artvin'de konser veren Sinan Akçıl, binlerce genci şarkılarıyla eğlendirdi. Konsere gelmek isteyen ancak o saatlerde mesaide olan kuryenin isteğini yerine getiren Akçıl, sahneye pizza siparişi verdi. Kuryeyi bu davranışıyla mutlu eden ünlü şarkıcı hayranıyla fotoğraf çektirdi. Artvin'e ilk kez geldiğini belirten Akçıl "Doğasına hayran kaldım yeşilin diyarında olmaktan çok mutluyum çok heyecanlıyım. Daha çok şehrimize gitmek, daha çok öğrencimiz ile buluşmak istiyorum'' dedi.