Sahnesinde 7 dilde şarkı söyledi
Geçtiğimiz hafta bir konserinde sahneye atılan cep telefonu boynuna gelen popçu Ece Seçkin, kendini işlerine verdi.
Geçtiğimiz hafta bir konserinde sahneye atılan cep telefonu boynuna gelen popçu Ece Seçkin, kendini işlerine verdi. The Beach Alaçatı adlı mekânda sahne alan Seçkin, 7 dilde şarkı söyleyerek rekor kırdı. Popçu, sevenlerine İngilizce, Almanca, Fransızca dahil olmak üzere 7 dilde eserler seslendirdi. Seçkin, sahne performansıyla hayranlarından tam not aldı.