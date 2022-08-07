Sahnesinde 7 dilde şarkı söyledi

Geçtiğimiz hafta bir konserinde sahneye atılan cep telefonu boynuna gelen popçu Ece Seçkin, kendini işlerine verdi. The Beach Alaçatı adlı mekânda sahne alan Seçkin, 7 dilde şarkı söyleyerek rekor kırdı. Popçu, sevenlerine İngilizce, Almanca, Fransızca dahil olmak üzere 7 dilde eserler seslendirdi. Seçkin, sahne performansıyla hayranlarından tam not aldı.