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11 Eylül 2021 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:11 Eylül 2021 Cumartesi 10:30:00

Sahneleri özlemişim

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'Yasak Elma' dizisinde rol alan Şevval Sam, Zorlu'da görüntülendi. Habercilerle sohbet eden Sam, yaz aylarında yoğun bir konser takvimi geçirdiğini söyledi.

'Yasak Elma' dizisinde rol alan Şevval Sam, Zorlu'da görüntülendi. Habercilerle sohbet eden Sam, yaz aylarında yoğun bir konser takvimi geçirdiğini söyledi. Sam, "Sahnede olan bizler dahil, herkes eğlenmeyi, evlerden çıkmayı, sosyalleşmeyi çok özledik. Evet pandemi henüz bitmedi ama en azından artık beraber eğlenip konserlerde beraber şarkılar söyleyebiliyoruz. Açıkçası ben de çok özlemişim'' dedi.

Etiketler : yasak elma şevval sam pandemi koronavirüs
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