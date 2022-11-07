Sahnelere transfer

'Kutsal Damacana 4' filminde yer alan oyuncu Onur Büyüktopçu, sahnelere adım atıyor. Etiler'de taksi beklerken görüntülenen Büyüktopçu, ''Bu haftadan itibaren şarkıcılığa başlıyorum. Sahne alacağım ve çok heyecanlıyım. Kariyerime biraz müzikle devam etmek istiyorum. Sesimin güzel olduğunu düşünüyorum'' dedi. Oyunculuğu geri plana atmayacağını da sözlerine ekleyen oyuncu, taksiye binerek oradan uzaklaştı.