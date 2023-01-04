Sahnelere Bakü'de dönecek

Şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz haftalarda evinde merdivenden kayıp düşerek iki omurga kemiğini kırmıştı. Tedavi süreci devam eden Bastık, önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Oligark adlı mekanda bir arkadaşının doğum günü yemeğine katılan şarkıcı, "Çok iyiyim, toparladım. Zamanla geçecek bir durum ve korseyi çıkardım" dedi. Konserlerine ara veren Bastık, 21 Ocak'ta Bakü'de sahnelere geri döneceğini söyledi.