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04 Ocak 2023 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 12:30:00

Sahnelere Bakü'de dönecek

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Zeynep Bastık geçtiğimiz haftalarda evinde düşerek iki omurga kemiğini kırmıştı.

Şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz haftalarda evinde merdivenden kayıp düşerek iki omurga kemiğini kırmıştı. Tedavi süreci devam eden Bastık, önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Oligark adlı mekanda bir arkadaşının doğum günü yemeğine katılan şarkıcı, "Çok iyiyim, toparladım. Zamanla geçecek bir durum ve korseyi çıkardım" dedi. Konserlerine ara veren Bastık, 21 Ocak'ta Bakü'de sahnelere geri döneceğini söyledi.

Etiketler : şarkıcı zeynep bastık tedavi
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