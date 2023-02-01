Sahnelere 1 ay sonra dönecek

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz aylarda ses telleri yırtılan ve sahnelerden uzak kalan popçu, dönüş tarihini açıkladı. Tilki, "Ses tellerimdeki yırtılmalar daha iyileşmedi, bir süre şarkı söylemeyi düşünmüyorum. Hemen hemen 1 ay sonra sahnelere geri dönüş yapacağım" dedi. Resim yapma merakı olduğunu dile getiren popçu, "Resim yapmayı seviyorum geçen gün duvara resim çizmeye çalıştım, arkadaşlarım beğeniyor" dedi.