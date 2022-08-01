Sahneden ekibine sitem

İrem Derici ve Aydın Kurtoğlu, 48.Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Dantel şarkısıyla sahneye çıkan İrem Derici kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 30 bin kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Giydiği turuncu elbisesiyle sahnede göz dolduran şarkıcı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Aşk hayatıyla ilgili soruları cevaplayan Derici, ayda 25 konser alan ekibine sitem ederek "25 konser alıyorlar, ben kiminle flörtleşeyim. Adamla yemeğe çıksam uyuya kalırım çok yorgunum" açıklamasında bulundu.