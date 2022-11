Sahneden albüme

Bendeniz bir döneme damga vuran şarkılarını 'Best Of' albümü olarak çıkardı. Şarkıcı, 12 parçasının güncel haliyle 'Best Of Bendeniz Vol 2' isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Albümde Bendeniz'in 'Sen Kaybettin', 'Sana Mı Kaldım', '80 Günde Devri-i Alem', 'Kapında Günlerim' gibi klasikleşen eserleri yer aldı. Bendeniz albümü hakkında, "Bu albümümde en çok sevilen slowları müzikseverler için topladık. Sahnede nasıl çalıyorsak albüme de aynısı koyduk" dedi.