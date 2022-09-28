Sahnede yine ağladı

Dört ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'e çekişmeli boşanma davası açan Hadise, KKTC konserinde duygusal anlar yaşadı. Boşanma dilekçesinde eşinden kariyerini etkileyecek şekilde psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyen Hadise, bu zorlu süreçte konserlerine ara vermeden devam ediyor. Sevilen şarkılarını okuyan Hadise, bir ara gözyaşlarına hakim olamadı. Şarkıcının ağladığını gören ekibi ışıkları söndürerek Hadise'ye destek verdi.

