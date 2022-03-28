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Sahnede terapi
28 Mart 2022 Pazartesi 10:28:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 10:33:00

Sahnede terapi

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Ziynet Sali memleketi Kıbrıs'ta konser verdi. Girne Rocks Hotel'de sahneye çıkan Sali'den bir hayranı ayrılık şarkıları seslendirmesini istedi.

Ziynet Sali memleketi Kıbrıs'ta konser verdi. Girne Rocks Hotel'de sahneye çıkan Sali'den bir hayranı ayrılık şarkıları seslendirmesini istedi. Sali, sevenine nedenini sorduğunda ise karşı taraf sevgilisinden ayrıldığını söyledi. Bunun üzerine Sali, hayranına dakikalarca teselli vermeye çalıştı. Sahneden adeta psikolojik terapi uygulayan Sali "Nasıl iyi bir psikolog muyum?" diye de sormadan edemedi. Sonra da hayranının şarkı isteğini yerine getirdi.

Etiketler : Sahnede terapi Ziynet Sali Kıbrıs
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