Sahnede terapi

Ziynet Sali memleketi Kıbrıs'ta konser verdi. Girne Rocks Hotel'de sahneye çıkan Sali'den bir hayranı ayrılık şarkıları seslendirmesini istedi. Sali, sevenine nedenini sorduğunda ise karşı taraf sevgilisinden ayrıldığını söyledi. Bunun üzerine Sali, hayranına dakikalarca teselli vermeye çalıştı. Sahneden adeta psikolojik terapi uygulayan Sali "Nasıl iyi bir psikolog muyum?" diye de sormadan edemedi. Sonra da hayranının şarkı isteğini yerine getirdi.