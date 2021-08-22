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22 Ağustos 2021 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 14:30:00

Sahnede sürpriz yaptı

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Sibel Can, Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu.

Sibel Can, Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu. Can, Kerkisolfej'in organizatörlüğünde iki gün üst üste sahne aldı. Bülent Ersoy, şarkıcıya sürpriz yaptı. Ersoy, Sibel Can'ın sahnesine çıkarak şok yarattı. İkili, 'Senede Bir Gün' şarkısını birlikte söyleyerek unutulmaz bir düete imza attılar. Can, yaklaşık üç saat kaldığı sahnesinde sevilen parçalarını seslendirdi. Şarkıcı konserinde Amor Gariboviç imzalı elbiseleriyle göz kamaştırdı.

Etiketler : Sibel Can Bodrum Antik Tiyatro Kerkisolfej Bülent Ersoy
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