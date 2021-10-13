Sahnede sürpriz evlilik teklifi

Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaydı. Kerki Solfej organizasyonuyla sahne alan Tilbe şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet etti. Seyircisine kıskanç olup olmadığını soran Tilbe, kıskançlığın dozunda güzel olduğunu söyledi. Finalde bir çiftin evlilik teklifine şahit olan Tilbe, "Ailelerinizin haberi var mı? Haberi olsun ama. Allah tamamına erdirsin ve en kötü gününüz böyle olsun'' diyerek 'Hastayım Sana' şarkısını söyledi.