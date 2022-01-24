Sahnede olmak müthiş

Son zamanlarda adından söz ettiren genç oyuncu Ahsen Eroğlu, Metropol İstanbul'da görüntülendi. Dasdas Sahne'de tiyatro gösterisine gelen güzel oyuncu, oyun öncesi poz verdi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Eroğlu, Dasdas Sahne'de çalışmalarının devam ettiğini ve tiyatro sahnesinde olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

