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14 Eylül 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 11:00:00

Sahnede doğum günü sürprizi

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Popçu Edis, Fanta Fest kapsamında İzmirli sevenleriyle bir araya geldi.

Popçu Edis, Fanta Fest kapsamında İzmirli sevenleriyle bir araya geldi. Popçu, sahne performansı ve seslendirdiği şarkılarıyla dinleyicilerine eğlenceli anlar yaşattı. Edis'i izlemeye İzmir'de yaşayan annesi Sevil Görgülü ve babası Ayhan Görgülü de geldi. Popçu, konser sırasında, babasının doğum gününü yeğeni Lidya ile birlikte kutladı. Edis, "Bugün babamın doğum günü, iyi ki doğmuş. Ve en önemlisi annem uzun bir süreden sonra ilk defa beni izliyor" dedi.

Etiketler : Sahnede doğum günü sürprizi Popçu Edis Fanta Fest kapsamı
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