Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Popçu Hadise önceki akşam binlerce İzmirliye ev sahipliği yapan Live from Fest'in kapanışında sahne aldı. İzmir Arena'daki konserde Hadise, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden Hadise, "İzmir aşk dolu bir şehir, bu soruyu sorabileceğim en doğru yer" dedikten sonra, "Aşka deliler gibi aşık bir kadınım. Buna inancım ne yaşasam da hiç gitmedi, gitmez de" diye konuştu. Hadise, konserinden dans şovları, performansı ve enerjisiyle dikkat çekti.