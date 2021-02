Sahne uğuru Gürdal Tosun

Demet Akbağ, 1997 yılında 'Otogargara'da birlikte oynadığı Gürdal Tosun'un fotoğrafını öpmeden sahneye çıkmadığını söyledi.

Akrep dizisiyle ekranlara dönen Demet Akbağ, her sahne öncesi yaptığı ritüelinden bahsetti. Akbağ, her sahneye çıkmadan önce 1995 yılında 'Otogargara'da birlikte oynadığı Gürdal Tosun'un fotoğrafını öptüğünü söyledi. 2000 yılında yakın arkadaşını kaybetmenin acısıyla sarsılan Akbağ, "Benim uğurum Otogargara'da oynarken başladı. 1995 yılında Gürdal Tosun'la, ellerimizle çak yapardık her gün. Sahneye çıkmadan önce birbirimize dokunurduk. O hayatını kaybettikten sonra ise fotoğrafını öpmeye başladım. Hala benim sahne arkasındaki kutumda Gürdal Tosun'un fotoğrafı vardır. Onu öpmeden sahneye çıkmam'' dedi.