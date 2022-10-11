Sahne mutluluğu

Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı Melike Şahin, JJ Arena'da sahne aldı. Siyah elbisesi ile sahneye çıkan Şahin, sesiyle, şarkılarıyla ve seyircisiyle kurduğu samimi diyalogla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıcı konser için çok heyecanlandığını, gittiği her şehirde ve çıktığı her sahnede şarkılarını dinleyicileri ile birlikte söylemekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Şahin, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.