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11 Ekim 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 11:30:00

Sahne mutluluğu

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Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı Melike Şahin, JJ Arena'da sahne aldı.

Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı Melike Şahin, JJ Arena'da sahne aldı. Siyah elbisesi ile sahneye çıkan Şahin, sesiyle, şarkılarıyla ve seyircisiyle kurduğu samimi diyalogla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıcı konser için çok heyecanlandığını, gittiği her şehirde ve çıktığı her sahnede şarkılarını dinleyicileri ile birlikte söylemekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Şahin, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Etiketler : Sahne mutluluğu Melike Şahin JJ Arena
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