VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rus konvoyu yeniden görüntülendi!
Kuzey Kore'den Biden'a: Bunamış
"Mayınlar kasıtlı bırakılmış olabilir"
Rusya'dan S-300 açıklaması: Roketlerle vurduk
İspanya'da ödüllendi
Tutkun'a veda ediyor
Sahne için 15 yıl bekledi
Reels'e 'Remix' özelliği geliyor
Hayat tamircisi kaplumbağayı kurtardı
Nazlı tavukla can dostlara mama servisi
Sokak sokak gezerek 1 milyon kitap topladı
Van kedisinden umut doğum
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi hayallerimin çok daha ötesine geçti
Tüm yetkiyi ona verdi
Fransızca dersi alıyor
TikTok'tan konser hazırlığı
Demet Evgar kadınların yanında!
'Ölene Kadar' İsrail'de
Antepli doktor
Barış Akarsu'nun hayatını oynayacak
Sezon finali yapacağız
Romantik kutlama
PolisiYe dönüş
Aslı aileye girdi
10 Nisan 2022 Pazar 14:04:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 15:47:00

Sahne için 15 yıl bekledi

ABONE OL

Yılmaz Erdoğan'la yıllar sonra bir araya geldiği 'Aydınlık Evler' oyununda sevenlerinin karşısına çıkan Demet Akbağ, sahneye dönmek için 15 yıl beklediğini söyledi.

Yılmaz Erdoğan'la yıllar sonra bir araya geldiği 'Aydınlık Evler' oyununda sevenlerinin karşısına çıkan Demet Akbağ, sahneye dönmek için 15 yıl beklediğini söyledi. Usta oyuncu, "Seyirciyle bir şekilde buluştuk sinema salonlarında, bazı televizyon projelerinde ama tiyatroda göz göze olmayı, onların nefesini duymayı çok özlemiştim" dedi.


Etiketler : Sahne için 15 yıl bekledi Yılmaz Erdoğan Aydınlık Evler
Aşka ikinci şans mutluluğu

Aşka ikinci şans mutluluğu
O şarkıyı bir daha okumadım

O şarkıyı bir daha okumadım
Gönülleri fethetti

Gönülleri fethetti
Madrid'de Cansu Dere rüzgarı

Madrid'de Cansu Dere rüzgarı
Harun'un geleceği garanti altında

Harun'un geleceği garanti altında
İmkansız Saadet

İmkansız Saadet
Mali'nin hedef kitlesi z kuşağı

Mali'nin hedef kitlesi z kuşağı
Evinin krokisi çıktı

Evinin krokisi çıktı
Yalanlamadı

Yalanlamadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER