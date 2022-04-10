Sahne için 15 yıl bekledi

Yılmaz Erdoğan'la yıllar sonra bir araya geldiği 'Aydınlık Evler' oyununda sevenlerinin karşısına çıkan Demet Akbağ, sahneye dönmek için 15 yıl beklediğini söyledi. Usta oyuncu, "Seyirciyle bir şekilde buluştuk sinema salonlarında, bazı televizyon projelerinde ama tiyatroda göz göze olmayı, onların nefesini duymayı çok özlemiştim" dedi.



