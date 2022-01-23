‘Şahmeran' heyecanı

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı 'Şahmeran' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Netflix'te yayınlanacak yapımın çekimleri Adana, Tarsus, Mersin ve Datça'da gerçekleşti. Sarıkaya, rol arkadaşı Burak Deniz'le çok iyi anlaştıklarını söyledi. Sarıkaya, "Çok keyifliydi, tahmin ettiğimizden daha güzeldi, süperdi. Set içinde geçirdiğimiz zaman bir yana, nasıl bir iş çıkacak ortaya daha büyük bir merak konusu hepimiz için" dedi.