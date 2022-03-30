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30 Mart 2022 Çarşamba 08:01:00 - Güncelleme:30 Mart 2022 Çarşamba 08:04:00

Şahmeran eğlencesi

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Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in paylaştığı 'Şahmeran' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in paylaştığı 'Şahmeran' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Netflix'te yayınlanacak yapımın çekimleri Adana, Tarsus, Mersin ve Datça'da gerçekleşti. Dizi ekibi önceki akşam Kuruçeşme'de kutlama yemeğinde bir araya geldi. Yapım ekibi ve oyuncular geç saatlere kadar eğlendiler. Dizinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz eğlence sonu mekânı arka kapıdan terk etti. Araçlarına geçen ikili, habercilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Etiketler : Şahmeran eğlencesi Serenay Sarıkaya Burak Deniz
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