Şahmeran eğlencesi

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in paylaştığı 'Şahmeran' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Netflix'te yayınlanacak yapımın çekimleri Adana, Tarsus, Mersin ve Datça'da gerçekleşti. Dizi ekibi önceki akşam Kuruçeşme'de kutlama yemeğinde bir araya geldi. Yapım ekibi ve oyuncular geç saatlere kadar eğlendiler. Dizinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz eğlence sonu mekânı arka kapıdan terk etti. Araçlarına geçen ikili, habercilerin sorularını yanıtsız bıraktı.