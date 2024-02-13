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13 Şubat 2024 Salı 09:15:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 09:15:00

Şahane Hayatım'ın Şebnem'i Hilal Altınbilek'e sette sürpriz kutlama

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Oyuncu Hilal Altınbilek'e sette doğum günü sürprizi yapıldı. Hilal Altınbilek, doğum günü pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi.

'Şahane Hayatım' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Hilal Altınbilek'e sette doğum günü sürprizi yapıldı. 33 yaşına basan giren Altınbilek'e yapım ekip arkadaşlarıyla birlikte pasta kesti. Ay Yapım'ın imzalı dizide 'Şebnem'e karakterini canlandıran Altınbilek, doğum günü pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi.

Sürpriz karşısında duygulanan Altınbilek, set ekibi ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Etiketler : şahane hayatım şebnem hilal altınbilek doğum günü kutlama
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