Sağlıklı yaşam sırrını verdi

Son olarak 'Aşk 101' dizisinde rol alan oyuncu Alina Boz, yoğun iş temposunda kendisine zaman ayırabildiğini söyledi. Özellikle sağlığı için buna çok dikkat ettiğini belirten oyuncu, "Sağlıklı çalışabilmek için insanın kendine zaman ayırması şart. Ben de elimden geldiği kadar kendime zaman ayırıyorum" şeklinde açıklama yaptı.