18 Mart 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:18 Mart 2022 Cuma 18:00:00
Sağlıklı yaşam sırrını verdi
Son olarak 'Aşk 101' dizisinde rol alan oyuncu Alina Boz, yoğun iş temposunda kendisine zaman ayırabildiğini söyledi.
Son olarak 'Aşk 101' dizisinde rol alan oyuncu Alina Boz, yoğun iş temposunda kendisine zaman ayırabildiğini söyledi. Özellikle sağlığı için buna çok dikkat ettiğini belirten oyuncu, "Sağlıklı çalışabilmek için insanın kendine zaman ayırması şart. Ben de elimden geldiği kadar kendime zaman ayırıyorum" şeklinde açıklama yaptı.