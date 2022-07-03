Sağlıklı bacağın sırrı spor

Model Özlem Yıldız varis hastalığına dikkat çekmek için Ankara'da düzenlenen "Sağlıklı Bacaklar, Gülen Gözler" Farkındalık Günü'ne katıldı. Yıldız, düzgün bacaklara sahip olmak için her gün spor yapılması gerektiğini ve vakit buldukça da sık sık yürüyüşe çıkılmasının önemli olduğunu dile getirdi. "Evde bile yapılabilecek basit egzersizlerle sağlıklı bacaklara sahip olmamız çok kolay. Bunun için beslenmemize de dikkat etmeli, fazla kilo almamaya özen göstermeliyiz" dedi.