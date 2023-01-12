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12 Ocak 2023 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 11:30:00

Sağlık sorunları olabiliyor

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Yalı Çapkını dizisinde yer alan oyuncu Mine Tugay, Instagram'dan takipçilerinin sorularını cevapladı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde yer alan oyuncu Mine Tugay, Instagram'dan takipçilerinin sorularını cevapladı. Geçtiğimiz hafta estetik yaptırdığı iddia edilen Tugay'ın dizideki yüzü dikkat çekmişti. 44 yaşındaki Oyuncu, zamanında yaptırdığı bir operasyondan dolayı yüzünde şişlik olduğunu belirtti. Tugay, bir hayranının "Yüzünüzün bu hali harika. Sadece kullandığınız ilaçlara bağlı şişlik olduğuna sevindim. Acil şifalar dilerim" sorusuna Tugay, "Çok naziksiniz. Böyle küçük sağlık sorunları olabiliyor. Biz de her an ekran önünde olduğumuz için bazen böyle olabiliyor" diyerek cevap verdi.

Etiketler : yalı çapkını mine tugay oyuncu
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