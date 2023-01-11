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11 Ocak 2023 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 13:30:00

Sağlık danışmanlarından eğitim alıyor

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Kasaba Doktoru'nun yıldızı Buse Orcan, rolüne doktorlar eşliğinde hazırlandığını söyledi.

TRT'nin Kore dizisi Dr. Romantic'ten uyarlanan 'Kasaba Doktoru' adlı yapımda yer alan oyuncu Buse Orcan, rolüne doktorlar eşliğinde hazırlandığını söyledi. MAG dergisine konuşan Orcan, "Role hazırlanırken sahnenin gerektirdiği tıbbi detayların doğru olması için sağlık danışmanımızla çalışıyoruz" dedi. Annesinin de doktor olduğunu belirten oyuncu, "Annem doktor olduğu için hastanede çok zamanım geçti ve oyunculukla tanışana kadar da çocuk doktoru olmak istiyordum. Yani hastane, tıp ortamına hiç uzak sayılmam ve adaptasyon sürecimde bana çok yardımcı olduğunu düşünüyorum, kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Etiketler : kasaba doktoru oyuncu buse orcan
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