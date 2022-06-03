Demet Akbağ'la beraber 'Aydınlıkevler' oyununda rol alan Sinem Ünsal ve uygulayıcı yapımcı Nisan Ceren İzmir turnesi dönüşü Gebze yolunda trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrası vücudunda morluklar olan oyuncu, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Ünsal, "Kaza boyutuna kıyasla hepimiz çok iyiyiz. Sağlığım yerinde, güzel günler kapıda" notunu yazdı.

