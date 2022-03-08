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08 Mart 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 11:30:00

Safiye artık kısa saçlı

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TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan , rolü gereği imaj değişikliğine gitti.

TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan , rolü gereği imaj değişikliğine gitti. Dizide canlandırdığı Safiye karakterinin senaryo gereği saçlarının kesilmesi için çekim sırasında peruk kullanmak yerine uzun saçlarını kısalttı. Oyuncu, "Oynamaktan en keyif aldığım karakter Safiye. Bunu sahnede yapmalıyım hissi verdi. İyi ki de böyle oldu ve ben sahnede kendi saçlarımı kestim" dedi.

Etiketler : Safiye artık kısa saçlı Masumlar Apartmanı imaj
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