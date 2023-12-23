Şafak'ın başı belada

Komedyen Şafak Sezer'in 'Kolpaçino' serisinin son filmi 'Kolpaçino 4' seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Poll Films etiketli film, 12 Ocak'ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Filminde Sezer'in hayat verdiği Özgür ve Ali Çatalbaş'ın canlandırdığı Tayfun karakterlerinin, başı beladan kurtulmuyor. Mafya tarafından kaçırılan ikilinin imdadına polisler yetişiyor.